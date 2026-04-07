Casa: il Mit smentisce tagli ai fondi, Salvini punta ad aumentare le risorse
di R.S.
Restano inoltre determinanti le decisioni dell’Unione Europea e della Banca Centrale Europea sulle condizioni finanziarie
Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (Mit) chiarisce in una nota le recenti notizie relative ai finanziamenti per l’edilizia residenziale pubblica. Non ci sono stati né tagli né blocchi ai fondi già previsti, e le cifre indicate negli articoli – 970 milioni di euro – restano confermate. Le ricostruzioni che attribuiscono modifiche o riduzioni ai fondi riprendono in modo improprio dichiarazioni della Federcasa, già smentite dall’associazione stessa.
Il ministro Matteo Salvini conferma il suo impegno sul tema e punta a fornire risposte concrete quanto prima, con l’obiettivo di aumentare le risorse disponibili. La destinazione dei fondi sarà definita nel decreto legge relativo al Piano Casa, attualmente in preparazione.
L’azione del Governo procede su due fronti: il sostegno ai salari e l’attuazione del Piano Casa. Restano inoltre determinanti le decisioni dell’Unione Europea e della Banca Centrale Europea sulle condizioni finanziarie. Il Mit invita a riportare il dibattito su basi oggettive, evitando allarmismi non supportati dai dati normativi e amministrativi.
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