Carnevale 2025, tutti gli eventi a Genova: tra le novità la Sfilata in maschera per il centro storico

Maschere della tradizione nelle scuole di Genova, la consueta pentolaccia e la nuova sfilata in maschera nel centro storico cittadino. Sono solo alcune delle iniziative presentate dal Comune di Genova per il Carnevale del 2025, che offre una serie di appuntamenti per grandi e piccoli. Conad è sponsor ufficiale di tutte le manifestazioni.

Tradizione - Si parte con la visita dei gruppi storici nelle scuole elementari cittadine, dove si presenteranno le maschere della tradizione genovese e le parole tipiche del carnevale in lingua genovese. Una iniziativa che si ripete da tre anni, nata per avvicinare i più giovani alle tradizioni della città, e tramandare immagini e parole di un tempo lontano, ricco di storia e colori. Dal 24 febbraio al 4 marzo, giorno di martedì grasso, infatti, figuranti dei gruppi storici genovesi intratterranno con giochi, canti e balli popolari i bambini delle scuole elementari del territorio, che avranno così modo di conoscere le maschere della tradizione carnevalesca genovese: O Marcheise, A Marcheisa, A Paisann-a, O Paisan, Pacciugo, Pacciuga, O Villan, O Scio Reginn-a, Capitan Spaventa. Gruppi storici che parteciperanno all'iniziativa: Gruppo Storico Sestrese, Gruppo Storico Sextum, Gruppo Storico Voltri, Gruppo storico Le Gratie d'Amore, Gruppo Folcloristico Amixi de Boggiasco, Gruppo Folcloristico Città di Genova.

Villaggio di Carnevale - Il fulcro della festa sarà la due giorni di sabato 1 e domenica 2 marzo: un weekend ricco di iniziative, che quest’anno si sono moltiplicate, sia nelle location interessate agli eventi, sia per l’offerta, ancora più variegata e caratteristica. Occhi puntati quindi sul Villaggio di Carnevale, con la tradizionale rottura della pentolaccia, mentre i più grandi potranno festeggiare con la musica del Carnival party, animando via Garibaldi con le proprie maschere, in attesa della lunga sfilata di Carnevale di domenica 2 marzo, che sarà un tripudio di allegria e colori. Il programma delle giornate del 1 e 2 marzo prevede: l’apertura del Villaggio di Carnevale, al Porto Antico - Calata Falcone Borsellino, sabato dalle 14 alle 19 e domenica dalle 11 alle19, con le animazioni per bambini, che si svolgeranno all'interno delle installazioni del villaggio, pagode, toro meccanico e gonfiabili, e tanti giochi della tradizione, a cura dei gruppi storici “Città di Genova”, “I Gatteschi”, “Sestriese”, il Gruppo Storico di Voltri, Gruppo Folcloristico Città di Genova e Gruppo storico Amixi de Buggiasco. Tra i giochi della tradizione che verranno riproposti ci sono la lippa, il lancio del ferro, tiro alla fune, pampano. Il villaggio verrà inoltre animato da maghi, giocolieri e intrattenimento a tema fantasy: D&E Animation proporranno “Il Gran Torneo di Carnevale”, giochi medievali interattivi per bambini; il Club La Lanterna Magica accoglierà i visitatori con giochi di illusionismo e magia e l’associazione Culturale Egofuéke animerà il villaggio del carnevale con performance di giocoleria e arti di strada. In piazza Caricamento, sabato dalle 15, “La Pentolaccia”: un evento in collaborazione con l'Associazione nazionale Vigili del fuoco e Fiva Ascom Confcommercio, che vedrà due grandi pentolacce oscillare dall’autoscala dei Vigili del Fuoco, per permettere ai bambini presenti di romperle e far uscire caramelle e coriandoli.

Carnival Party - Sempre sabato, in via Garibaldi ci sarà il Carnival party, a partire dalle 20,30 fino alla mezzanotte e mezzo: una festa in maschera, per la quale si invitano tutti i cittadini a presentarsi mascherati, sulle note della musica commerciale di dj Max Giannini, con accesso libero senza prenotazione, giocolieri e mangiafuoco.

Sfilata - La novità di questa edizione sarà la “Sfilata di Carnevale” prevista domenica dalle 14,30 alle 16. Per il primo anno, infatti, anche a Genova si svolgerà una vera sfilata di maschere e carri, che si snoderà dal parco dell'Acquasola - piazza Corvetto - via Roma - piazza de Ferrari - via Petrarca - via San Lorenzo - piazza Raibetta - piazza Caricamento.

Internazionale - Ad aprire la sfilata sarà il carro de "La Bella e la Bestia" proveniente dal CarnevaLoa, storico carnevale di Loano, uno dei principali esempi di carnevale allegorico della Liguria. È così che le maschere di Genova e Loano, simbolo del carnevale ligure, torneranno a rappresentare insieme una importante tradizione, dopo il debutto sulla prestigiosa Quinta Strada di New York, avvenuto lo scorso ottobre, in occasione dell’80° Columbus Day Parade, quando il genovese Capitan Spaventa, Capitan Fracassa e la principessa Zenobia Del Carretto Doria di Loano, insieme ad altre celebri maschere, hanno rappresentato l’Italia nel cuore di una delle città più cosmopolite del mondo. Quella magia rivivrà anche durante il Carnevale di Genova 2025. La sfilata nasce anche dalla collaborazione con le comunità latine di Genova, l’Associazione Nueva Esperanza (Bolivia), Guayas y Quil (Ecuador), Tierra del Sol (Perú) , Luanda (Brasil), coordinatore Il Quotidiano Latinoamericano, che porteranno a sfilare oltre 50 maschere della loro tradizione, creando un mix unico nel suo genere. La sfilata sarà animata dalla musica delle bande cittadine (Filarmonica Pegliese Marco Chiusamonti, Filarmonica Sestrese, Banda Musicale Cittadina di Bolzaneto 1883, Società Filarmonica di Cornigliano, Filarmonica di San Fruttuoso, Circolo Musicale Risorgimento). All'arrivo della sfilata nel villaggio, spazio anche allo spettacolo "Les Mongolfieres", con le mongolfiere sui trampoli che intratterranno grandi e bambini

I CIV coinvolti:

- Civ il Rolandone: Carnevale in Via Rolando 01 marzo dalle ore 8:00 alle ore 20:00 in Piazza Masnata, Via Rota, Via Rolando, Via S.G. Bosco, Via Anzani, Via Dattilo, Via Cristofori, Piazza Montano, Via Scaniglia, parata in maschera con carri, animazione, giochi e pentolacce - Civ Riviera di Pegli: Pentolaccia giorno 09 marzo, dalle ore 14.00 alle ore 19.00, presso Piazza Rapisardi, Largo Calasetta, sfilata, pentolaccia, truccabimbi ed animazione per bambini - Civ Riviera di Pegli: Martedì grasso giorno 04 marzo, dalle ore 14.00 alle ore 18.00 di giorno 04 marzo, presso Piazza Rapisardi, trucca bimbi animazione per bambini, baby dance, battaglia di coriandoli - Civ Carignano: Esibizione "Mangiafuoco Jajo" 3 marzo dalle ore 16.00 alle ore 19.00 presso Piazza Carignano. Sul sito Visitgenoa tutte le informazioni sugli eventi del Carnevale a Genova e nei Municipi.

Assessore Paola Bordilli - «Una tradizione che da tre anni stiamo valorizzando sempre di più e che porta colori e allegria nella nostra città- dichiara l’assessore alle Tradizioni cittadine Paola Bordilli- Dopo la bella partecipazione al Columbus Day a New York, in collaborazione con l'associazione “Centro di Coordinamento delle Maschere Italiane”, proponiamo per la prima volta alla città la sfilata di Carnevale, che rivedrà sfilare insieme le maschere della tradizione genovesi e quelle di Loano, che ringrazio per aver voluto portare il carro che ha sfilato in occasione del CarnevaLoa, il più importante in Liguria. Così, sempre in una logica di collaborazione tra gli enti, abbiamo accolto con piacere la proposta pervenuta dalla portavoce della comunità latino americana Yvonne Torres, che ci ha contattato per prendere parte con gli abiti del loro carnevale. Sarà una bellissima festa di comunità tra le strade della nostra città e invitiamo a partecipare tutti i nostri cittadini e tutti coloro che nei vari territori realizzeranno carri di carnevale, in collaborazione coi municipi che ringrazio. Mi piace ricordare anche il grande lavoro fatto nelle scuole della città, dove torneremo con i gruppi storici ad insegnare il passato legato al nostro carnevale, portando le maschere tradizionali e raccontando la loro nascita. Questa festa, dunque, non è solo un momento di svago, ma anche una preziosa occasione per trasmettere l’importanza delle nostre tradizioni, perché con ogni gioco, ogni immagine, e con ogni maschera, custodiamo e tramandiamo i valori di solidarietà, divertimento e inclusione che sono alla base della nostra cultura».

Federica Cavalleri, consigliera delegata ai Grandi eventi - «Sarà una grande festa pensata per le famiglie, i bambini e per tanti giovani del nostro territorio. Ci sarà musica, spettacolo, intrattenimento, la pentolaccia molto attesa dai bambini, momenti che coinvolgeranno grandi e piccoli in una festa piena di allegria. Per questo invito tutti a partecipare con entusiasmo al Carnevale di Genova, a indossare i costumi più creativi e a vivere una giornata all’insegna del divertimento e della spensieratezza. Carnevale è una festa che unisce, che fa sorridere e che ci ricorda quanto sia bello vivere insieme nella nostra città».

Alessandro Piana, vicepresidente Regione Liguria - «Il Carnevale è un momento di festa e di aggregazione che valorizza il nostro patrimonio storico, artistico e culturale coinvolgendo le famiglie, le scuole e le comunità del territorio. Come Regione Liguria, siamo felici di supportare questi eventi che rafforzano l’identità culturale della nostra regione e rendono Genova sempre più attrattiva. È forte l’’entusiasmo con cui la città si appresta ad accogliere questa edizione che dimostra quanto sia forte il desiderio di riscoprire le tradizioni e di viverle con spirito di condivisione” – dichiara il vicepresidente della Regione Liguria con delega ai Grandi Eventi, Alessandro Piana».

Luca Lettieri, sindaco di Loano - «Per il nostro Comune – dichiara il sindaco di Loano Luca Lettieri – è un onore poter partecipare all'edizione 2025 del carnevale genovese. Per la nostra città è quasi un ritorno alle origini: infatti il nostro carnevale, cioè il CarnevaLöa, nacque alla fine del '500 proprio per iniziativa dei Doria, che a quel tempo erano i signori di Loano. Un documento risalente al 1588 dimostra che già allora si svolgevano festeggiamenti carnevaleschi e che la voglia di divertimento pre-quaresimale e lo spirito satirico trovavano sfogo in una sfilata di maschere, molto amata dal principe Giovanni Andrea Doria. E' inoltre documentato con certezza dal XVII secolo, secondo alcuni atti notarili, l’ingaggio di due o tre suonatori di strumenti musicali per accompagnare gli intrattenimenti del periodo e suonare pubbliche danze. Insomma, se oggi il CarnevaLöa può considerarsi a tutti gli effetti il più grande e antico carnevale della Liguria è proprio grazie alle sue radici genovesi. Siamo molto lieti, quindi, di celebrare questa sorta di 'gemellaggio' partecipando al carnevale di Genova con uno dei carri allegorici realizzati da Vecchia Loano».

Vincenzo Monaco, direttore generale del Porto Antico - «È con particolare soddisfazione che, come Porto Antico di Genova, accogliamo l’evento del Carnevale genovese – dichiara Vincenzo Monaco, direttore generale di Porto Antico Spa. A Calata Falcone e Borsellino, autentica porta di ingresso sul mare, sarà infatti realizzato il villaggio di Carnevale, vero fulcro della manifestazione, perfettamente in armonia con la Città dei Bambini, l’Acquario di Genova, la pista di pattinaggio, la Biblioteca Edmondo De Amicis. Ci aspettiamo una pacifica e coloratissima invasione, famiglie e bambini sono da sempre il cuore pulsante delle nostre attività e ogni giorno ci impegniamo a creare esperienze belle e interessanti».

