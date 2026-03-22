Carlo Felice, danza: trionfale Masterclass con Isabella McGuire Mayes organizzata da Jacopo Bellussi con supporto Rotary e Amici Teatro

Si è svolta con grande successo e adesioni, nella Sala Ballo del Teatro Carlo Felice di Genova sabato 21 e domenica 22 marzo 2026, una masterclass di danza classica affidata a Isabella McGuire Mayes, ballerina e docente di fama internazionale (foto di Marcello Orselli). Un’iniziativa che conferma l’impegno dell’istituzione ligure nei percorsi di formazione delle nuove generazioni e si inserisce nella progettualità Education Un mare di musica… felice! fortemente voluta dal sovrintendente Michele Galli.

La masterclass è stata organizzata dall’étoile genovese Jacopo Bellussi, grazie al contributo dei Rotary Club Distretto 2032 e dell’Associazione Teatro Carlo Felice ricevuto per il Nervi International Ballet Festival 2025. Il contributo dei Rotary Club Distretto 2032 è in memoria del Governatore Nominato Massimiliano Segala, scomparso prematuramente nella primavera del 2024.

L’iniziativa ha suscitato un forte interesse: sono state infatti oltre 60 le domande pervenute, a testimonianza di un bisogno diffuso di occasioni di studio qualificato. A seguito della selezione curata da Bellussi, sono stati ammessi 32 allievi per il corso avanzato e 18 per il livello intermedio, con un’età compresa dai 10 ai 26 anni. Hanno assistito alla masterclass anche alcuni docenti delle scuole di danza genovesi.

"Sono davvero felice – dichiara Jacopo Bellussi – di essere riuscito a dare la possibilità a tanti allievi del Liceo Coreutico Gobetti e delle scuole non solo genovesi di poter lavorare con una famosa insegnante quale è Isabella McGuire Mayes. Per questo ringrazio di cuore il Rotary e l’Associazione Teatro Carlo Felice che hanno accolto la mia proposta e dato un prezioso contributo, fondamentale per la realizzazione dell’intera iniziativa. Un mio particolare ringraziamento va poi al Teatro Carlo Felice per la gentile ospitalità e la collaborazione organizzativa e realizzativa".

La masterclass con Isabella McGuire Mayes ha rappresentato un’importante opportunità di perfezionamento tecnico ed espressivo per giovani danzatori che la frequenteranno, confermando il ruolo del Carlo Felice come punto di riferimento per la formazione artistica nel panorama regionale e nazionale. In questa prospettiva, la masterclass rappresenta non solo un momento di alta formazione, ma anche un’occasione di incontro, scambio e costruzione di comunità attorno alla danza. Le lezioni si articoleranno in due giornate di lavoro, suddivise per livelli, offrendo ai partecipanti un’esperienza completa.

Docente della masterclass è Isabella McGuire Mayes, ballerina professionista nata a Londra, insegnante internazionale e fondatrice di Ballet with Isabella, piattaforma digitale di formazione online dedicata alla danza classica, celebre in tutto il mondo. Dopo gli studi alla Royal Ballet School, a soli 15 anni, è stata la prima britannica ammessa alla prestigiosa Accademia Vaganova di San Pietroburgo, dove è rimasta per quattro anni diplomandosi al primo posto della sua classe. Ha danzato come demi-solista al Mikhailovsky Ballet e successivamente come solista con l’Eifman Ballet. La formazione alla Vaganova, tra le più rigorose e riconosciute accademie al mondo, ha forgiato la sua precisione tecnica, la sua disciplina e la sua sensibilità artistica. Oggi è riconosciuta a livello internazionale per la qualità del suo insegnamento e per la capacità di accompagnare danzatori di ogni livello in un percorso di crescita tecnica ed espressiva.

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