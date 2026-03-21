L'attore Davide Mancini a Telenord, "Tra Portobello e Guerrieri racconto storie senza etichette”

Dalla scuola del Teatro Stabile ai set televisivi, passando per il teatro e il cinema. Davide Mancini traccia il suo percorso artistico, tra esperienze con grandi registi e ruoli che puntano a raccontare l’umanità oltre le etichette.

Formazione – Diplomato alla Scuola del Teatro Stabile di Genova, Mancini sottolinea il valore di un percorso solido: “È una scuola di grande valore”. Un passaggio fondamentale per costruire una carriera che lo ha portato a lavorare con nomi importanti del cinema italiano.

Set – Tra questi Marco Bellocchio, con cui ha lavorato nella serie Portobello. “È stato un lavoro molto impegnativo – racconta – perché richiede grande preparazione”. Per interpretare l’avvocato Raffaele Della Valle, legato alla vicenda di Enzo Tortora, l’attore si è documentato a fondo, concentrandosi soprattutto sull’aspetto umano: “Ho cercato la verità sul valore della lealtà e dell’amicizia”.

Attualità – Un ruolo che richiama anche dinamiche contemporanee: “Oggi come allora si tende a etichettare velocemente, senza aspettare la verità”. Un parallelo tra il passato mediatico e l’era dei social, dove il giudizio è spesso immediato.

Televisione – Attualmente è tra i protagonisti di Guerrieri. La regola dell’equilibrio, accanto a Alessandro Gassmann. Qui interpreta un allenatore di box con un passato difficile: “Anche in questo caso cerco di evitare le etichette. È un personaggio che prova a ricostruirsi e ad aiutare i ragazzi”.

Metodo – Alla base del suo lavoro c’è un principio chiaro: “La caratteristica principale è la curiosità. L’attore deve cercare la verità del personaggio, andare oltre il bianco e nero per creare empatia”.

Percorso – Teatro e cinema restano entrambi centrali: “Non scelgo uno rispetto all’altro. Cambia la tecnica, ma l’obiettivo è sempre raccontare l’aspetto umano”.

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