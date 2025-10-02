Cultura

Carlo Felice: apre la stagione nel segno di Mozart con il 'Don Giovanni', grande risposta del pubblico, già venduti 45mila biglietti

di Stefano Rissetto

Michele Galli, neosovrintendente del Carlo Felice, presenta a Telenord la nuova stagione che si apre nel segno del 'Don Giovanni', capolavoro mozartiano tra i vertici della cultura occidentale. La risposta del pubblico alle proposte 2025/'26 è promettente: già venduti 45mila biglietti

