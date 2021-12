Carige, stop in Borsa: rialzo teorico del 9%

di Alessandro Gardella

Carige sospesa in Borsa in asta di volatilità a rialzo, dopo le notizie di stampa sul futuro della Banca. Il Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi, secondo quanto riposta il Sole 24 Ore, starebbe dialogando con due banche e un fondo per trovare una soluzione per l'istituto di credito.

Salvatore Maccarone ha convocato per domani il Consiglio del Fondo interbancario al quale darà un'informativa sul dossier ai rappresentanti delle banche consorziate. A quanto risulta al Sole 24Ore, i dialoghi sarebbero in corso in particolare con Crédit Agricole Italia e Bper. A Piazza Affari il titolo di Carige registra un rialzo teorico del 9% a 0,67 euro mentre Bper avanza dell'1,5% a 1,75 euro.