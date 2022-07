Carcare, tenta di scavalcare una ringhiera, ma cade: 15enne ricoverata con trauma spinale

di Marco Innocenti

La ragazza è stata trasferita in elisoccorso all'ospedale di Pietra Ligure in codice rosso

Sono ancora da chiarire del tutto i motivi per i quali stava cercando di scavalcare una ringhiera all'interno della struttura in cui era ospitata ma, quel che è certo, è che ora si trova ricoverata con un presunto trauma spinale all'ospedale di Pietra Ligure. E' successo stamani intorno alle 11 a Carcare, nel savonese: una ragazza di 15 anni, ospite di una comunità riabilitativa, ha tentato di scavalcare la ringhiera ma è caduta rovinosamente a terra, procurandosi come detto un trauma spinale. Immediato l'intervento sul posto dei medici che hanno allertato anche l'elisoccorso Grifo per il trasporto, in codice rosso.