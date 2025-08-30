Carcare celebra la 99ª Fiera del Bestiame, Piana: “Un evento unico che racconta la Liguria rurale”

La Valbormida torna protagonista con la 99ª edizione dell’Antica Fiera del Bestiame di Carcare, appuntamento che unisce tradizione, filiere locali e promozione del territorio.

Manifestazione – La storica rassegna, inaugurata questa mattina, richiama allevatori, produttori e visitatori da tutta la Liguria, confermandosi uno degli eventi più radicati e rappresentativi per l’entroterra savonese.

Istituzioni – Presente all’apertura il vicepresidente della Regione Liguria e assessore all’Agricoltura Alessandro Piana, che ha sottolineato l’importanza della Fiera: “Unica nel suo genere in Liguria, celebra non solo la qualità degli allevamenti locali ma anche il valore sociale dell’agricoltura e della zootecnia, fondamentali per economia e salvaguardia del territorio”.

Sostegno – La Regione ha contribuito con un finanziamento di 5.000 euro, riconoscendo alla manifestazione un ruolo chiave nella promozione delle eccellenze agroalimentari e nella valorizzazione delle filiere produttive locali.

Territorio – L’Antica Fiera del Bestiame, giunta alla vigilia del traguardo del secolo di vita, mantiene intatto il suo legame con la tradizione contadina della Valbormida, rappresentando anche un’occasione di incontro tra comunità, istituzioni e realtà economiche del settore primario.

Prospettive – In vista del centenario, il Comune e le associazioni agricole stanno lavorando per consolidare ulteriormente la rassegna, affinché continui a essere non solo momento di esposizione, ma anche strumento di rilancio per l’entroterra.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.