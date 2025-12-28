Capodanno alle Cinque Terre: più treni notturni tra La Spezia e Genova

In occasione della notte di Capodanno, Regione Liguria ha deciso di rafforzare i collegamenti ferroviari lungo la linea La Spezia–Genova, con particolare attenzione alle Cinque Terre e al Levante ligure. Tra il 31 dicembre 2025 e il 1° gennaio 2026 alcune corse saranno prolungate o ripristinate per garantire spostamenti più agevoli e sicuri nelle ore notturne.





L’intervento, realizzato in collaborazione con Trenitalia e RFI, prevede una rimodulazione dell’offerta esistente e la sospensione di alcuni cantieri notturni, così da favorire la mobilità durante una delle notti più affollate dell’anno. L’obiettivo è ridurre l’uso dei mezzi privati e offrire un’alternativa efficace a residenti e turisti.





Nel dettaglio, un treno in partenza da La Spezia alle 23.10 raggiungerà direttamente Genova Brignole dopo l’una di notte, estendendo una corsa che in precedenza si fermava a Sestri Levante. Confermato anche il collegamento serale da Genova Piazza Principe a La Spezia, con arrivo poco prima dell’una. Nelle prime ore del nuovo anno sarà inoltre riattivato un treno notturno da La Spezia a Sestri Levante, precedentemente sospeso per lavori.





Il potenziamento rientra nella strategia regionale di rafforzare il trasporto pubblico nei periodi di maggiore affluenza, assicurando collegamenti più efficienti in occasione di eventi e festività.

