Capo Noli: Aurelia, siglato accordo per trasformazione in ciclopedonale del tratto da sostituire con tunnel

Passo avanti per la valorizzazione del tratto di Aurelia tra Capo Noli e Finale Ligure, destinato a essere dismesso dopo la realizzazione del tunnel previsto nel Contratto di Programma Anas-MIT 2021-2025. Con un investimento di circa 59 milioni di euro, il progetto prevede una serie di interventi che mirano a preservare, sistemare e riqualificare l'area, trasformandola in una risorsa per il territorio.

Il Protocollo d'intesa firmato dai Comuni di Finale Ligure e Noli, insieme alla Provincia di Savona, stabilisce la gestione futura del tratto dismesso dell'Aurelia. L'accordo, che segue le necessità emerse nel corso delle discussioni avviate la scorsa primavera, punta a garantire un intervento coordinato per la valorizzazione ambientale, storica e turistica della zona. In particolare, il progetto prevede la realizzazione di una pista ciclopedonale che collegherà Noli a Finale Ligure, in un tratto di strada che conserva un alto valore storico e paesaggistico, inserito in una Zona Speciale di Conservazione.

L’intesa tra i firmatari si concentra sulla sicurezza e manutenzione del tratto dismesso, ma guarda anche al futuro, con l’obiettivo di creare una nuova attrazione turistica. Tra le finalità principali c’è la promozione di iniziative culturali e manifestazioni che possano valorizzare il tracciato viario, trasformandolo in un punto di riferimento per i turisti e i ciclisti, in particolare all’interno del progetto della Ciclovia Tirrenica. Questo ambizioso progetto mira a collegare Ventimiglia con Roma, passando per la Liguria e la Toscana, e il tratto tra Capo Noli e Varigotti è destinato a diventare uno dei segmenti più affascinanti, grazie alla sua straordinaria bellezza paesaggistica. Non a caso, ogni anno, il passaggio a Capo Noli è il più fotografato e videoripreso in occasione del passaggio dei ciclisti impegnati nella Milano-Sanremo.

Pierangelo Olivieri, Presidente della Provincia di Savona, ha commentato l’accordo sottolineando l'importanza di coordinare le attività tra i vari enti per mantenere alta l’attenzione sul progetto del tunnel. "Il protocollo d'intesa mira a raggiungere due obiettivi fondamentali: la sicurezza della viabilità e la valorizzazione di uno dei tratti più suggestivi della costa ligure, che potrebbe diventare un’attrazione iconica della Ciclovia Tirrenica", ha dichiarato Olivieri, confermando anche il coinvolgimento della Provincia come punto di riferimento per il coordinamento territoriale.