Capo Marina, Campanella: "Riapertura entro giugno? Difficile immaginare che in un solo mese si riescano a completare tutti gli interventi"

La spiaggia dell'ex Capo Marina torna al centro dell'attenzione. A fare il punto è stato Alberto Campanella, assessore al patrimonio del Municipio Medio Levante. Secondo quanto riferito, l’area – che il Comune aveva indicato come riaperta entro metà giugno – si trova ancora in una fase di stallo: i lavori non sono infatti ancora iniziati. “La situazione è ferma da mesi – ha spiegato Campanella – e questa spiaggia, nonostante le sue potenzialità e i servizi inclusivi come l’accesso per persone con disabilità, resta chiusa e in stato di abbandono”.

Dopo diverse segnalazioni da parte del Municipio, è arrivata una risposta da parte dell’amministrazione comunale, che ha confermato l’obiettivo di riaprire e sistemare l’area entro metà giugno. Tuttavia, l’assessore municipale esprime forti dubbi sulla fattibilità dei tempi: “È difficile immaginare che in un solo mese si riescano a completare tutti gli interventi necessari per la messa in sicurezza”.

La preoccupazione riguarda non solo il quartiere della Foce, ma l’intera città di Genova. L'eventuale mancata apertura dell’ex Capo Marina comporterebbe infatti disagi significativi per i cittadini, in particolare per le persone con disabilità e per i proprietari di animali, trattandosi di una delle poche spiagge accessibili anche ai cani. L’alternativa più vicina, Boccadasse, risulta però più piccola e spesso già molto affollata.

Il tema si inserisce in un contesto più ampio di trasformazione urbana della zona, interessata da interventi legati al Waterfront e al nuovo parco urbano. Tuttavia, accanto a questi progetti, permangono criticità come i ritardi nei lavori di Piazzale Kennedy, la cui riconsegna – inizialmente prevista entro il 2025 – è stata posticipata ai prossimi mesi.

A preoccupare è anche il crescente degrado dell’area dell’ex Capo Marina. “Si registrano occupazioni abusive di cabine e situazioni che penalizzano i cittadini”, denuncia Campanella, evidenziando come l’abbandono rischi di trasformare uno spazio pubblico in un luogo sottratto alla collettività.

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