Albero morto e pericoloso a Sampierdarena: residenti chiedono la sostituzione
di Anna Li Vigni
Il rischio principale riguarda la sicurezza: alcuni rami sono già caduti e, con il vento, la possibilità che altri si stacchino è concreta
Nella delegazione di Sampierdarena, all’incrocio con via Pietro Chiesa, un albero ormai completamente secco desta preoccupazione tra i residenti. Un tempo faceva parte di un piccolo gruppo di tre esemplari, oggi rappresenta un potenziale pericolo a causa dei rami fragili e secchi che rischiano di cadere.
A raccontare la situazione è il residente Alberto Simoncini, che da tempo segue da vicino la vicenda. L’albero, posizionato a un livello più basso rispetto alla strada, è diventato negli anni un ricettacolo di rifiuti. Questa condizione ha compromesso gravemente la sua salute: prima ha perso le foglie nella parte alta, poi anche in quella inferiore, fino a non rigenerarsi più con l’arrivo della primavera.
Nonostante i tentativi di manutenzione e pulizia, anche del tombino vicino, la situazione è progressivamente peggiorata. La presenza di attività di ristorazione nella zona ha contribuito all’accumulo di spazzatura nella piazzola, trasformando l’area in una sorta di discarica improvvisata. La corteccia dell’albero è stata attaccata da funghi.
Il rischio principale riguarda la sicurezza: alcuni rami sono già caduti e, con il vento, la possibilità che altri si stacchino è concreta anche se il tronco appare ancora in piedi.
Simoncini, volontario del verde, si prende cura anche di una piccola aiuola nella zona, contribuendo a mantenere uno spazio verde per il quartiere. Il suo impegno è un esempio di attenzione civica, ma da solo non basta.
L’appello è chiaro: sostituire al più presto l’albero morto con un nuovo esemplare, restituendo decoro, sicurezza e continuità al patrimonio verde urbano.
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