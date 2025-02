Candidatura Salis, Bucci ironico: "Con lei ho un sacco di foto, le useranno per la campagna elettorale"

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

"Con Silvia Salis abbiamo lavorato molto, nel campo sportivo piuttosto che in quello dell'amministrazione. E' una persona di rispetto che ha fatto una carriera brillante nel proprio campo: quanto questo rifletta su un altro settore - (quello della politica) - è tutto da vedere: ma io ho non ho opinioni su questo. Ho un sacco di foto con lei, le useranno per la campagna elettorale" - così il presidente della Liguria Marco Bucci, con un pizzico d'ironia, commenta la notizia della possibile candidatura di Silvia Salis per il centrosinistra, per le prossime elezioni comunali.

Dibattito - Potrebbe essere lei l'avversaria di Pietro Piciocchi, ufficialmente candidato per il centrodestra: "Salis Certamente non è un uomo di partito ma questo è un problema della sinistra. A noi interessa avere un candidato che possa fare un dibattito con Pietro Piciocchi e da lì la città possa crescere. Se lei è il candidato sarà un bel dibattito. Sono un supporter di Pietro, in tante cose che gli ho visto fare adesso è anche più bravo di me."

Outsider - Lo stesso Bucci, quando si candido' per la prima volta alle comunali del 2017, era considerato un outsider: "Purtroppo non ho sentito qual è stata la sensazione della città quando è uscito il mio nome: forse è un po' diverso perché di amministrazione me ne sono sempre occupato, comunque per le persone c'è sempre spazio. L'esperienza fa sempre piacere però non è necessaria, sennò non si farebbero mai cose nuove. Quello che serve sono le capacità di leadership, la visione, saper guidare" - conclude Bucci

