Campi da padel in Albaro, l'assessore Mascia media fra la società di Cassano e il comitato dei residenti contrari all'opera

Scoppia il caso dei campi da padel in Albaro. Il progetto della società AC99 dell'ex calciatore Antonio Cassano ha provocato polemiche tra i residenti, in gran parte contrari alla realizzazione. Gli stessi si sono detti pronti a ricorrere al Tar contro l'approvazione del progetto da parte della conferenza dei servizi.





I campi da padel sorgerebbero a Valletta Puggia. I residenti contrari a nuove costruzioni nell'area sollevano il rischio di inquinamento acustico e anche la vicinanza della zona in questione a rio Parroco. Gli abitanti lamentano infine una mancata comunicazione da parte del Comune.





Oggi pomeriggio l'assessore all'Urbanistica Mario Mascia ha incontrato i rappresentanti dei comitati di via Livorno. L'esponente della giunta Bucci ha spiegato: "È stato un incontro costruttivo in un clima di sereno confronto su un progetto che riguarda una proprietà privata e d'accordo con l'operatore può avere margini di ulteriore miglioramento in particolare per quanto riguarda l'armonizzazione con il contesto residenziale all'intorno".





Mascia sostiene poi che i residenti offrono degli spunti di miglioramento per quanto riguarda la rivitalizzazione di una zona che ad oggi è degradata e del tutto inaccessibile, quindi le loro opinioni vanno prese in considerazione.



"L'amministrazione - conclude - ha già dato indicazioni precise che la società privata ha recepito nel progetto in vista della pubblica utilità. Abbiamo già chiesto di adottare una serie di accorgimenti per mitigare gli impatti visivi, acustici e idrogeologici dell'intervento e siamo fiduciosi che si possano trovare ulteriori misure, a partire dall'innesto di alberature".



Mascia ha espresso poi la piena disponibilità ad analizzare ulteriori indicazioni da parte del Comitato, al termine dei suoi approfondimenti con i tecnici di riferimento.