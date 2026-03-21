Calizzano, nipote tenta invano di salvare nonno colto da malore

Dramma nella mattinata a Calizzano, dove una tranquilla uscita di pesca si è trasformata in una tragedia. Un uomo di 71 anni, mentre si trovava lungo il fiume insieme al nipote, è stato colto da un improvviso malore, accasciandosi a terra.

Momenti di grande paura e concitazione: il bambino, di appena 8 anni, ha reagito con prontezza correndo verso il bar più vicino per chiedere aiuto, nel disperato tentativo di salvare il nonno.

Sul luogo sono intervenuti rapidamente i soccorsi, con l’ambulanza della Croce Azzurra di Calizzano e l’automedica giunta da Pietra Ligure. Considerata la gravità della situazione, è stato richiesto anche l’intervento dell’elicottero per accelerare il trasferimento in ospedale.

Nonostante gli sforzi del personale sanitario, per l’anziano non c’è stato nulla da fare: il suo cuore ha smesso di battere, lasciando sgomento e dolore tra i presenti.

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