Cairo Montenotte, sui social spuntano profili falsi del sindaco uscente Lambertini

di Marco Innocenti

La denuncia della lista "Noi per Cairo": "Qualcuno si diverte in questo (triste) modo. Condotta grave denunciata alla polizia"

Che i social media abbiano ormai assunto un ruolo determinante nella comunicazione politica è evidente a tutti ma quanto sta accadendo a Cairo Montenotte ha dell'incredibile e a denunciarlo è proprio la pagina ufficiale di "Noi per Cairo" la lista del sindaco uscente Paolo Lambertini. "Negli ultimi giorni - si legge sulla pagina della lista - stanno comparendo numerosi profili fake di Paolo Lambertini. Se qualcuno si diverte in questo (triste) modo, sappia anche che trattasi di una condotta grave e riprovevole denunciata alla polizia postale e alla Prefettura".

Basta infatti digitare il nome di Lambertini per far saltare fuori diversi profili con la stessa identica foto, tutti a quanto pare non riconosciuti dal primo cittadino di Cairo. Tutti profili, peraltro, creati in momenti molto diversi fra loro, tra l'agosto 2021 e il marzo 2022.