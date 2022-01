Cairo Montenotte, No Vax imbrattano i muri del comando della polizia locale

di Marco Innocenti

La scritta "No Vax ora e sempre" è comparsa nella notte fra il 5 e il 6 gennaio, proprio mentre il governo varava l'obbligo vaccinale per gli over 50

E' stata immediatamente cancellata ma la scritta "No Vax ora e sempre" è rimasta sul muro del comando della polizia locale di Cairo Montenotte, in provincia di Savona, per alcune ore, destando la curiosità di molti passanti. L'ennesimo episodio di vandalismo No Vax è andato in scena nella notte fra il 5 e il 6 gennaio, proprio nelle ore in cui il governo decideva a Roma sull'introduzione dell'obbligo vaccinale per gli over 50.

Qualcuno, armato di una bomboletta spray rossa, ha deciso di "immortalare" il proprio dissenso, scrivendo appunto "No Vax ora e sempre" sul muro del comando, ignorando forse che l'intera area è videosorvegliata. Al momento, infatti, sono in corso le indagini per cercare di risalire all'autore di questa "opera d'arte" ma dagli uffici della polizia locale non filtra ancora nulla.