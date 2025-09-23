Cairo Montenotte, danni all'ospedale dopo l'alluvione: cosa cambia per i pazienti

CAIRO MONTENOTTE (Savona) - L’Azienda Socio Sanitaria Ligure 2 informa la cittadinanza sugli sviluppi relativi alla gestione dell’emergenza determinata dall’alluvione del 22 settembre 2025 che ha interessato l’Ospedale di Cairo Montenotte.

Come già comunicato nella nota regionale del 22/9, le sedute di dialisi della settimana in corso e gli interventi di chirurgia ambulatoriale sono stati riprogrammati presso i presidi ospedalieri di Savona ed Albenga, in attesa dell’esito dei campionamenti idrici.

Il piano sotterraneo (-1), in particolare l’area dell’ex Maddalena, è quello maggiormente colpito dall’allagamento mentre nei locali dell’ex Radiologia e del Laboratorio Analisi i danni appaiono più contenuti ma si rende comunque necessaria una bonifica completa degli ambienti e del materiale presente al fine di verificare il funzionamento delle attrezzature presenti.

La Direzione sta valutando il posizionamento di barriere anti-allagamento per incrementare la protezione della struttura ospedaliera.

Il prossimo incontro di coordinamento tra le strutture aziendali è fissato per martedì 30 settembre 2025 alle ore 10, al fine di monitorare l’evoluzione delle attività di bonifica e ripristino.

La Direzione di Asl2 coglie l'occasione per ringraziare i Vigili del fuoco, la Protezione civile e tutto il personale dell'Ospedale di Cairo che, come sempre, ha dimostrato grande impegno e competenza nella gestione dell'emergenza

