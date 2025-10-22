Cagliari, Ctm apre le porte a 60 studenti internazionali

Il Deposito CTM ha accolto una delegazione di 60 studenti internazionali del Corso di Laurea Magistrale in International Management dell’Università di Cagliari. La visita, parte integrante del corso di Public Management tenuto dal Professor Alessandro Spano, ha offerto agli studenti l’opportunità unica di osservare sul campo come un’azienda riconosciuta a livello europeo nel settore del Trasporto Pubblico Locale gestisca la complessità organizzativa di un servizio essenziale per la comunità.

CTM, società per azioni a totale capitale pubblico, rappresenta un caso di studio ideale per comprendere i principi del public management applicati alla realtà operativa. L’azienda realizza il servizio di trasporto in otto comuni dell’area metropolitana di Cagliari, trasportando più di 48 milioni di viaggiatori all’anno, con un organico di circa 800 dipendenti e un valore della produzione di 70 milioni di euro.

Durante la visita, alla presenza del management aziendale con a capo il Direttore Generale, Bruno Useli, gli studenti hanno potuto approfondire l’approccio innovativo di CTM in materia di infomobilità, accessibilità e transizione energetica. L’azienda sta infatti portando avanti un ambizioso progetto di riconversione della flotta verso la mobilità elettrica: con 124 autobus elettrici già operativi e l’obiettivo di raggiungere l’80% di mezzi a emissioni zero entro il 2026, CTM si posiziona come esempio virtuoso di sostenibilità nel panorama europeo del trasporto pubblico locale.

L’azienda si distingue inoltre per l’utilizzo di sistemi intelligenti per i trasporti, partecipando al progetto di coordinamento della mobilità dell’intera città metropolitana attraverso Its Scarl, e gestendo insieme al Comune di Cagliari, tramite la controllata Parkar, la sosta a pagamento nel capoluogo sardo.

Particolare attenzione è stata dedicata alle soluzioni per l’inclusività: l’applicazione gratuita Busfinder offre funzionalità specifiche per non vedenti, mentre il sito internet è totalmente accessibile per tutte le disabilità. Recentemente, il servizio a chiamata Amicobus è stato esteso a tutti gli 8 comuni serviti da CTM, confermando l’impegno dell’azienda verso una mobilità davvero per tutti.

“Siamo estremamente orgogliosi di aprire le porte della nostra azienda a futuri manager provenienti da tutto il mondo”, ha dichiarato il Presidente di CTM Fabrizio Rodin “CTM non è solo un’azienda di trasporti, ma un laboratorio di innovazione nella gestione pubblica. Condividere la nostra esperienza, dalle strategie di infomobilità all’impegno per l’accessibilità totale, è per noi un dovere e uno stimolo a fare sempre meglio. Questa visita dimostra che il modello Cagliari è un punto di riferimento a livello internazionale”.

“Per gli studenti, vedere dal vivo la complessità organizzativa di un’azienda come CTM è un’opportunità formativa insostituibile”, ha commentato il Professor Alessandro Spano. ” Grazie a questa esperienza gli studenti hanno potuto vedere applicati alcuni dei principi del management pubblico appresi durante le lezioni. Analizzare i processi decisionali, la gestione delle risorse e l’impatto sociale di un’azienda pubblica di questo livello permette di consolidare le conoscenze e sviluppare quell’autonomia di giudizio che è fondamentale per i manager del futuro. CTM è l’esempio perfetto di come si possano raggiungere elevati standard di efficacia ed efficienza nel settore pubblico”.

La visita si è conclusa con una sessione di Q&A, durante la quale gli studenti hanno potuto interagire direttamente con il management di CTM, ponendo domande specifiche sui processi operativi, le sfide future e le strategie di sviluppo dell’azienda.

