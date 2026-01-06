Caduta di Maduro: Natale (Pd) "Violato diritto internazionale", i venezuelani di Genova esultano "Finalmente liberi"

L’operazione militare statunitense del 3 gennaio in Venezuela, culminata con l’arresto di Nicolás Maduro, ha acceso il dibattito anche a Genova. In città si sono svolte manifestazioni contrapposte, tra chi condanna l’intervento Usa e chi vede la fine del regime chavista. Una frattura che attraversa la politica e le comunità straniere presenti sul territorio.

Operazione Usa – L’azione decisa dall’amministrazione Trump ha avuto un impatto immediato sul piano internazionale e locale. A Genova, nelle ultime ore, piazze divise hanno espresso posizioni opposte sull’intervento americano e sulla legittimità del potere di Maduro.

Linea Pd – Il Partito Democratico ligure ha ribadito una posizione netta. «Abbiamo sempre espresso una critica durissima al sistema di governo di Maduro, che è antidemocratico», ha spiegato il segretario regionale Davide Natale. Allo stesso tempo, però, il PD condanna l’azione degli Stati Uniti, giudicata «assolutamente fuori dalle regole del diritto internazionale».

Doppio piano – Per i dem, la distinzione è chiara: condanna del regime venezuelano ma rifiuto di qualsiasi intervento unilaterale. «Senza un sistema multilaterale fondato sulle Nazioni Unite, prevarranno logiche imperialiste», ha sottolineato Natale, parlando di uno scenario che rischia di destabilizzare l’intero continente americano.

Comunità venezuelana – Duro il punto di vista di una parte della comunità venezuelana a Genova, che parla di «26 anni di dittatura, repressione e violazioni dei diritti umani». «Siamo più di otto milioni all’esilio: nessuno lascia il proprio Paese senza motivi gravi», è stato ricordato durante il dibattito.

Scenario globale – Al centro delle critiche anche l’assenza di un passaggio formale all’ONU e il richiamo, da parte di Washington, a vecchie dottrine geopolitiche. «È un atto gravissimo che apre scenari non controllabili», ha concluso Natale.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.