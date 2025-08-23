Cadono durante le prove del Cerro Abajo, gravemente feriti due ciclisti di downhill

Due ciclisti sono rimasti gravemente feriti durante le prove del Red Bull Cerro Abajo, circuito internazionale di urban downhill in corso a Genova.

Si tratta di Martin Brza e Kika Genova, i primi due bikers a scendere dalle creuse ripide. I due sono stati soccorsi dal personale del 118, arrivato con l'automedica. Entrambi hanno riportato fratture scomposte alle gambe.

Sono stati trasferiti in codice rosso, il più grave, all'ospedale San Martino. Non sono in pericolo di vita.

