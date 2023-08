Caccia con arco e frecce, polemiche in consiglio regionale. Piana (Lega): "Regolamentata da 30 anni". Candia (Lista Sansa): "Torniamo alla preistoria"

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

In merito al dibattito e alle polemiche in corso a seguito dell'approvazione in Consiglio regionale dell'emendamento sulla caccia con arco e frecce, la Giunta regionale specifica che "il provvedimento sulla regolamentazione in Liguria della caccia con arco e frecce, già consentita da una legge nazionale del 1992, non è un'iniziativa della Giunta regionale ma è stato approvato dal Consiglio regionale in modo trasversale da maggioranza e opposizione con 23 voti favorevoli su 28 presenti". Intanto, in poco più di 24 ore la petizione online lanciata su Change.org per dire no alla caccia con arco e frecce in Liguria ha raggiunto le 20 mila firme.

Tra i consiglieri, comunque, restano alcune divergenze: per Alessio Piana (Lega) è stato solo implementato un testo normativo che permette questo tipo di caccia in altre regioni e Stati europei, mentre per Selena Candia (Lista Sansa) "sembra di tornare ai tempi della preistoria, quando le priorità sarebbero ben altre".