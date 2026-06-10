Busalla, torna la 24ª Festa delle Rose: tre giorni tra sapori, cultura e tradizione della Valle Scrivia

Busalla si prepara a tingersi di rosa per la 24ª edizione della Festa delle Rose, appuntamento simbolo della Valle Scrivia dedicato alla Rosa da Sciroppo. Nel weekend del 13 e 14 giugno il paese ospiterà sagra, mercati, spettacoli, mostre e iniziative culturali diffuse.

Evento – La manifestazione, tra le più partecipate in Liguria con una media di 20mila visitatori annui, conferma il suo ruolo di riferimento per l’enogastronomia e la promozione del territorio. Nel 2024 ha ottenuto il marchio “Eventi di qualità” dell’Unpli e il riconoscimento regionale di “Evento autentico ligure”.

Novità – L’edizione 2026 segna due tappe importanti: l’inaugurazione del roseto di Villa Borzino e la presentazione del dossier per il riconoscimento Igp della Rosa da Sciroppo della Valle Scrivia, frutto della collaborazione tra Comune, Camera di Commercio e Università di Genova.

Sagra – Cuore dell’evento sarà la tradizionale Sagra delle Antiche Rose, con menu a tema nella tensostruttura di piazza Colombo: dai fettuccine al pesto di rose alla scaloppina aromatizzata, fino a dessert e gelati ispirati al fiore simbolo del territorio.

Eventi – Il programma si estende a tutto il paese con mercatini, street food, laboratori artigianali e iniziative culturali. Tra le attività anche visite guidate a Villa Borzino, spettacoli teatrali, concerti e performance itineranti.

Cultura – Spazio anche a mostre, incontri e progetti scolastici, con esposizioni dedicate all’arte tessile e alla valorizzazione del patrimonio locale, oltre a iniziative di bookcrossing diffuse nelle piazze.

Istituzioni – L’evento è sostenuto da Regione Liguria, enti locali e associazioni. «La Festa delle Rose è un esempio di come una tradizione possa diventare sviluppo per il territorio», è il commento condiviso dagli amministratori regionali.

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