Busalla e Savignone, ecco la prima neve nell’entroterra ligure

Tutti in attesa della prima neve che finalmente nella notte ha iniziato a imbiancare il paesaggio dell'entroterra ligure. Pochi centimetri non destinati ad aumentare visto che le precipitazioni nevose termineranno a breve. Ma intanto c'è chi si gode questa mattina, svegliandosi, la vista del magico manto bianco, come accade ai residenti di Busalla in zona Cascine.

Neve anche a Savignone e in altre località dell'entroterra: secondo i nivometri di Arpal, a Urbe Vara Superiore in provincia di Savona sono caduti 10 cm, a Campo Ligure 4 cm, in Valbrevenna 7 cm, ad Amborzasco, frazione di Santo Stefano d'Aveto 10 cm, 9 cm a Scurtabò, frazione di Varese Ligure nello spezzino e a Cuccarello, località di Sesta Godano, 4 cm.

Ancora neve e nevischio nelle zone della Valle Scrivia e della Valle Stura e nelle zone interne di Levante ligure.

Qualche disagio sulle tratte autostradali legato alla neve: sulla A10 si registrano fino a 4 km di coda in A10 tra Varazze e il bivio dei Trafori. Situazione più complessa in A26 dove nevischia tra Ovada e Masone e si registrano fino a 3 km di coda per lavori. Anche tra Recco e Rapallo, in A12, è registrata una coda di 2 km mentre in A7 la coda da Genova Ovest e Genova Sampierdarena è dovuta al traffico intenso.