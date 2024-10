Bucci presidente, Fratoianni (SI): "Liguria occasione persa, a destra la legalità non è un valore"

"Quando si viene battuti è sempre un'occasione perduta. Però, come ha detto Andrea Orlando, è stata l'occasione di rimettere radici laddove erano state spiantate. Il risultato genovese sta lì a dimostrarlo: si riparte da lì, non da una debacle. Adesso occorre lavorare perché la coalizione si dia un assetto stabile. E quando indico la necessità di consolidare l'alleanza lo faccio proprio sulla base del consolidamento di Avs che ci dice che viene premiato il nostro profilo culturale e politico di chiarezza, radicalità e coraggio sui temi ma anche grande attenzione all'unità. Abbiamo bisogno di costruire alternativa nella relazione tra di noi e nel rapporto col Paese, perché venga percepita come credibile, auspicabile, desiderabile". Così Nicola Fratoianni di Avs in un'intervista.

"A destra la legalità non è mai stata un valore: Berlusconi e la sua traiettoria politica - prosegue il leader di SI - hanno separato etica e politica. È sempre accaduto almeno da lui in poi che a destra questo tema incida poco sui risultati elettorali, a differenza del nostro campo. E l'astensione continua a crescere perché la gente continua a non incontrare nella politica risposte alla propria condizione. Quando non riesci a modificare la condizione materiale delle persone, molti finiscono per pensare che non votare non serva più a niente. Questo problema ci riguarda. E ha a che fare con la qualità della proposta da portare avanti. Il fronte progressista ora ? In questi mesi abbiamo lavorato assieme su salario minimo legale, autonomia, premierato, riduzione dell'orario, abbiamo posizioni convergenti sulla legge di bilancio e siamo impegnati in modo unitario su molte questioni. Questo passaggio ligure non deve diventare un ostacolo alla costruzione dell'alternativa. Dobbiamo accelerare, non frenare".

"Dobbiamo - insiste - parlare al Paese del fatto che la legge di bilancio non dà nessuna risposta alla povertà dopo aver tagliato il reddito di cittadinanza. Così come non danno nessuna risposta ai metalmeccanici che chiedono interventi di fronte all'ignavia di Stellantis e all'immobilismo del governo sulla transizione ecologica. Dobbiamo parlare di scuola e sanità pubblica. Esistono spazi di convergenza. A questo proposito lancerei una proposta alle opposizioni perché - conclude Fratoianni - non basta il lavoro parlamentare: lavoriamo per fare una mobilitazione comune attorno alla legge di bilancio. Gli equilibri interni e il ruolo di ogni forza politica si definiranno in seguito, quando il momento lo richiederà".