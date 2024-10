Bucci presidente, Claudio Scajola: "Ho lavorato perché Marco decidesse di candidarsi, ma il merito è della Meloni"

"La vittoria è di Bucci. Il miglior candidato possibile, un uomo del fare che con la vicenda del ponte Morandi ha dimostrato che le cose si possono realizzare bene e in tempi celeri. I liguri hanno apprezzato". Così Claudio Scajola, sindaco di Imperia.

"Il merito è di Giorgia Meloni, che lo ha convinto. Io ho fatto la mia piccola parte - dice al Messaggero -, insistendo perché si raggiungesse l'accordo su una candidatura civica e suggerendo quello che era il profilo migliore possibile. E ho lavorato affinché Bucci potesse decidere di candidarsi".

"Bucci ha vinto in Liguria con un distacco di circa 8.500 voti su Orlando. Neanche così pochi come è stato detto da qualcuno. A Genova ha perso per settemila voti, a La Spezia per 3.500. A Savona, invece, ha vinto per tremila schede, mentre a Imperia per 16mila. Quindi il buon risultato del Ponente è stato determinante nel supplire alla carenza che c'era nel Genovese e nello Spezzino".

Bocciato invece, a detta di Scajola, il centrosinistra, "apparso come una coalizione che non ha saputo tranquillizzare gli elettori. Una sinistra estrema, radicale, in cui non c'era spazio per le forze moderate. I liguri hanno scelto di guardare avanti, non di tornare indietro".