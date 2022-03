Bucci presenta il logo della lista: "Noi al lavoro per Genova"

di Edoardo Cozza

Il sindaco uscente svela il simbolo di 'Vince Genova' e lancia quello che "non è un motto, ma ciò che facciamo dopo averlo sognato"

In una affollata serata in un bar del centro, il sindaco di Genova Marco Bucci, ricandidato in vista delle prossime amministrative, ha svelato il logo della lista 'Vince Genova', che rappresenta l'anima civica della coalizione del primo cittadino uscente. Ad accompagnare il simbolo, anche una frase a cui Bucci tiene: "Al lavoro per Genova non sarà uno slogan, un motto: sarà quello che sogniamo di notte e faremo di giorno" .

Sui cinque anni del mandato che va concludendosi: "Farei meglio alcune cose, come sulla burocrazia, sugli investimenti, sulla manutenzione: avremo più fondi per fare sempre meglio in questi ambiti che rischiano di frenarci. Noi lavoriamo per i cittadini. Di cosa vado orgoglioso? Del ponte, ma sono contento anche di aver dato fiducia ai genovesi, fiducia nella città. I risultati possono arrivare rimboccandosi le maniche, questa è una cosa che tutti hanno capito. Ora pensiamo alla crescita, non alla gestione del declino come chi ci prevedeva.

Sul principale avversario: "Non ho paura di Dello Strologo, io resto deluso quando vengono messi in giro numeri falsi. Noi lavoriamo sulle cose da fare. Genova non ha perso residenti, abbiamo spiegato che con i domiciliati che lavorano o studiano qui c'è una crescita".