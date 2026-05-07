Bucci: "Cari Alpini, Genova e la Liguria sono entusiaste di accogliervi a braccia aperte"

​"Cari Alpini, Genova e la Liguria sono entusiaste di accogliervi a braccia aperte. L'Adunata rappresenta molto più di un grande evento: è una festa popolare, un momento di amicizia, di memoria, di orgoglio italiano e di valori che gli Alpini incarnano da sempre. Solidarietà , sacrificio, impegno per il prossimo, presenza concreta nei momenti difficili del nostro Paese".

Questo il messaggio del presidente della Regione Liguria Marco Bucci pubblicato sui suoi profili social alla vigilia della 97° Adunata Nazionale Alpini a Genova.



​"In questi giorni abbiamo letto e ascoltato polemiche, messaggi divisivi e anche episodi che non rappresentano il sentimento vero della nostra terra​ - prosegue Bucci - A tutti voi voglio dire con chiarezza che Genova non si riconosce nell'odio, nei pregiudizi o nella diffidenza verso chi serve l'Italia con onore. La nostra città sa distinguere tra rispetto e strumentalizzazione, tra accoglienza e paura alimentata inutilmente.​ La Liguria è terra di alpini, di volontari, di persone concrete. E vi accoglie come meritate: con affetto, riconoscenza e il calore di una comunità che vuole vivere insieme a voi giorni indimenticabili. Per questo rivolgo un appello a tutti gli Alpini d'Italia: venite a Genova. Riempite le nostre strade, le piazze, il porto, i vicoli e il cuore della nostra città con i vostri canti, le vostre penne nere e il vostro spirito di fratellanza.​ Vogliamo che questa Adunata resti nella storia per la partecipazione, per l'entusiasmo e per l'accoglienza che Genova e la Liguria sapranno dimostrare. Sarete ospiti graditi e amici sinceri della nostra terra. Vi aspettiamo!​

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