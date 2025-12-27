Bucci: "Buon 2026 ai liguri e ai turisti, lavoriamo per offrire un'alta qualità di sanità a tutti"
di Redazione
"Buon 2026 ai cittadini liguri, ma anche ai turisti e ai lavoratori che verranno nella nostra regione. Lavoreremo per offrire un'alta qualità di vita a tutti e un'alta qualità di vita si ottiene anche attraverso un'alta qualità della sanità, questo è il nostro obiettivo".
Sono le parole del presidente di Regione Liguria, Marco Bucci, pronunciate negli studi di Telenord dove ha rivolto i propri auguri di Buone Feste e Buon Anno ai liguri e non solo.
Ecco il video messaggio di Marco Bucci.
