Bucci al Meeting di Rimini: “Il Nord-Ovest può diventare una delle aree più ricche d’Europa”

“Il Nord-Ovest può diventare una delle aree più ricche d’Europa”. Marco Bucci, presidente della Regione Liguria, lo ha ribadito al Meeting di Rimini durante l’incontro dedicato a infrastrutture, innovazione e trasporti del futuro, sottolineando come la crescita passi da progetti strategici già avviati sul territorio.

Infrastrutture – Bucci ha richiamato i principali cantieri liguri: il Terzo Valico ferroviario, la nuova diga foranea di Genova, il raddoppio della linea tra Finale e Andora e i cavi sottomarini per il traffico digitale. “Senza infrastruttura non c’è sviluppo – ha ricordato – lo dicevano già i romani. Le opere vanno costruite, protette e mantenute, con la consapevolezza che devono appartenere ai cittadini”.

Visione – Per il governatore la Liguria è la porta naturale verso l’Occidente, mentre l’Adriatico rappresenta l’apertura verso Oriente: “Abbiamo messo in piedi un sistema che trasforma la visione in opere con ricadute economiche, occupazionali e ambientali”.

Nuove sfide – Oggi, oltre a merci e persone, circolano i dati, trasportati attraverso i cavi sottomarini. Un elemento che, secondo Bucci, rende la Liguria centrale per il futuro digitale europeo: “È importante poter trasferire informazione dai porti e dai punti di ingresso del Sud Europa”.

Investimenti – Dal 2017, ha spiegato il presidente ligure, “abbiamo visto una pioggia di investimenti sulle infrastrutture, circa 18 miliardi. La nuova diga del porto di Genova durerà almeno 50 anni, l’ultima risale a 90 anni fa. È un’opera simbolo di una visione di lungo periodo, flessibile e moderna”.

Macroregione – Le infrastrutture, conclude Bucci, non sono solo un patrimonio ligure ma la base per la competitività del Nord-Ovest: “È un mattone per costruire un’Italia più ricca e con la più alta qualità della vita per noi e per i nostri figli”.

