Bucci a Telenord: "Opposizione aveva dubbi su Signorini? Potevano indicarmi alternativa, come per i depositi chimici"

In una lunga intervista al direttore di Telenord Giampiero Timossi, il sindaco di Genova Marco Bucci chiede all'opposizione un atteggiamento costruttivo, partendo dall'esempio dell'indicazione di Signorini per Iren: "Facile oggi dire che non sia stato un nome giusto, ma allora dico: dammi un altro nome".



"L'opposizione - insiste - mi dia delle idee e io le porto avanti, così come per i depositi chimici. In sette anni non mi è stata indicata un'alternativa. Io presto tantissima attenzione all'opposizione ma non mi è stata data indicazione diversa da Ponte Somalia. E' difficile, ma quell'opzione è la meno peggio che ci sia".