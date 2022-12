Botti di Capodanno, come rassicurare i nostri animali domestici

Allontanarsi dalla città se possibile e trovare un posto dove non vengono usati i botti. I cani potrebbero allontanarsi per la paura, quindi non lasciarli incustoditi.

Far fare al cane lunghe passeggiate. Per il gatto farlo giocare e distrarlo. Non tenere gli animali in giardino. Tranquillizzarli con gesti affettuosi e lasciare che si nascondano in casa dove preferiscono.

Chi trova un animale spaventato per la strada, contatti un veterinario per verificare se possibile risalire al proprietario.

Attutire il frastuono dello scoppio di petardi e mortaretti a mezzanotte, chiudendo le tapparelle e tenendo radio o televisione accesa per contenere il che arriva dall'esterno.