"Bottega Ligure", consegnato il marchio alle prime 100 imprese

GENOVA - L’assessore regionale allo sviluppo economico Alessio Piana, i presidenti delle Camere di Commercio di Genova e delle Riviere di Liguria, Luigi Attanasio e Enrico Lupi, e i presidenti di Confcommercio e Confesercenti Liguria, Alessandro Cavo e Marco Benedetti hanno consegnato oggi, nella sala delle grida del Palazzo della Borsa, gli attestati alle prime le prime 100 imprese della Liguria che hanno ottenuto il marchio “Bottega Ligure”. Si tratta di imprese provenienti da tutti i settori commerciali, dall’abbigliamento alla ristorazione, dalle farmacie alle agenzie immobiliari, dai bar alle torrefazioni, localizzate dall’entroterra alla costa, che da almeno 30 anni rappresentano un presidio fondamentale del territorio e qualificano l’eccellenza dell’offerta commerciale della Liguria.

Bottega Ligure è il marchio collettivo geografico ideato con la Regione Liguria – Settore Commercio, grazie al Testo Unico in materia di commercio, e gestito dalle Camere di Commercio della regione con Confcommercio e Confesercenti. Si tratta di un sistema di certificazione a marchio di qualità “su misura”, finalizzato alla valorizzazione del commercio storico di vicinato. L’iniziativa mira, inoltre, a creare un bacino di imprese d’eccellenza, potenzialmente candidabili al riconoscimento territoriale di “Bottega storica”, promuovendo il commercio di prossimità e i servizi di qualità locali che rappresentano un elemento distintivo dell’identità economica e sociale ligure.

Il progetto Bottega Ligure è destinato a crescere: il regolamento d’uso del marchio è in fase di integrazione con l’estensione a nuovi settori, tra cui i servizi di ospitalità, stabilimenti balneari e attività legate all’intrattenimento, dalle sale da ballo alle storiche sale cinematografiche e teatrali con non più di tre sale. Un ampliamento strategico che offrirà nuove opportunità alle imprese del commercio liguri e rafforzerà ulteriormente il ruolo della Commissione di valutazione “Bottega Ligure”, composta dal Sistema Camerale ligure e dalle Associazioni di categoria Confcommercio e Confesercenti.

Il marchio si inserisce in una più ampia strategia regionale dedicata alla valorizzazione del patrimonio commerciale di tradizione, al rafforzamento dell’identità territoriale e al sostegno della competitività delle imprese locali.

DICHIARAZIONI:





Alessio Piana – Assessore allo sviluppo economico Regione Liguria - "Un riconoscimento al valore di imprese che da oltre trent'anni rappresentano un punto di riferimento economico e sociale per le nostre comunità - sottolinea l'assessore regionale allo Sviluppo economico Alessio Piana -. Regione Liguria continuerà, con iniziative come questa e a sostegno degli investimenti, a valorizzare il commercio di prossimità, preservando l'identità dei nostri territori"

Luigi Attanasio – Presidente della Camera di Commercio di Genova – Oggi celebriamo le prime 100 imprese liguri certificate del marchio ‘Bottega Ligure’, riconoscimento assegnato grazie al lavoro svolto "su misura" dalla Camera di Commercio di Genova con l'Assessorato allo Sviluppo Economico - Settore Commercio di Regione Liguria, le Associazioni di categoria Confcommercio e Confesercenti, Camera di Commercio Riviere di Liguria e il Centro Ligure per la Produttività, per promuovere e tutelare le attività del commercio attive da oltre trent’anni sul nostro territorio. Si tratta di un risultato sentito, frutto della collaborazione tra Istituzioni e Associazioni di categoria, con l’obiettivo comune di valorizzare il commercio storico, di prossimità e i correlati servizi d'eccellenza.

Enrico Lupi – Presidente Camera di Commercio Riviere di Liguria - Imperia La Spezia Savona – Con orgoglio assegniamo oggi il marchio di Bottega Ligure alle prime 100 imprese: un riconoscimento che promuove e tutela ciò che per noi esse rappresentano ossia un patrimonio di competenze, identità e storia. Queste ‘botteghe’ sono un esempio di capacità imprenditoriale e di tradizione familiare e, ognuna per il proprio ambito, sostengono ogni giorno la vitalità del tessuto produttivo delle nostre province. Le piccole imprese del commercio che da decenni portano avanti la propria attività - aggiunge - sono veri e propri punti di riferimento per territori e comunità, presìdi dal punto di vista sociale. Il marchio è inoltre una garanzia per chi acquista poiché ‘certifica’, agli occhi del consumatore, la professionalità e la maestria di chi nel negozio quotidianamente lavora superando difficoltà, affrontando cambiamenti e, soprattutto, mettendo passione nel proprio mestiere”.

Alessandro Cavo – Presidente Confcommercio Liguria: Esprimo grande soddisfazione per la nascita e il consolidamento di questo marchio che rappresenta un ulteriore, fondamentale riconoscimento dell'importanza dei negozi di vicinato e delle imprese del turismo e dell'intrattenimento, sia come servizio di qualità sia per il loro straordinario valore sociale. C'è un profondo orgoglio nel vedere oggi, tra le prime cento realtà che ricevono questo meritato sigillo, tantissime imprese storiche fedelmente associate a Confcommercio. Queste attività costituiscono la spina dorsale della nostra economia costiera ma soprattutto dei borghi del nostro entroterra, dove la bottega non è solo commercio, ma un baluardo di vitalità e un punto di riferimento insostituibile contro lo spopolamento. È una duplice valenza, economica e umana, che continueremo a difendere con determinazione.

Marco Benedetti – Presidente Confesercenti Liguria: un profondo ringraziamento alle oltre cento imprese che oggi ricevono il riconoscimento ufficiale di Bottega Ligure, per la loro storia e per il concreto contributo che hanno saputo dare all’economia, al lavoro e alla vivibilità dei nostri territori, nell’arco di almeno trent’anni di attività (molte sono aperte da ben più tempo). Altrettanto da sottolineare è l’impegno di Regione Liguria e delle Camere di Commercio liguri per l’ideazione e la gestione del suddetto marchio geografico collettivo, perché oltre a promuovere e valorizzare il nostro tessuto produttivo, consolida l’attenzione del sistema regionale alle microimprese e potrà fornire anche premialità per i futuri bandi di finanziamento. Sono tante le imprese liguri, associate e no, che possono usufruire di questo riconoscimento ed è pertanto importante che a queste prime cento seguano tante adesioni e che Bottega Ligure sia conosciuto anche da cittadini e turisti.





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