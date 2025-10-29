Bordilli espulsa, maggioranza solidale con presidente Villa: "Consiglio resti ruolo di rispetto, no alle provocazioni"

I gruppi consiliari del Partito Democratico, della Lista Salis Sindaca, di Alleanza Verdi e Sinistra, del Movimento 5 Stelle e di Riformiamo Genova con Silvia Salis esprimono piena solidarietà al Presidente del Consiglio Comunale Claudio Villa, che «ha gestito nel rispetto delle regole l’ennesimo momento di forte tensione in aula». Il riferimento è all'espulsione di Paola Bordilli, capogruppo della Lega (leggi qui)

Il suo comportamento – si sottolinea nel comunicato – è stato «corretto e conforme al ruolo istituzionale», consentendo la prosecuzione dei lavori «nonostante le continue provocazioni».

«Dover arrivare all’allontanamento di un consigliere è sempre un fatto negativo per l’istituzione», osservano i firmatari, ma «è inaccettabile che una parte della destra continui a trasformare il confronto politico in scontro personale». Un atteggiamento che segue «un copione ormai consueto: prima si alzano i toni, poi si tenta di passare per vittime».

Per le forze di maggioranza, «il Consiglio Comunale deve restare un luogo di confronto civile e di rispetto reciproco, non di violenza verbale o propaganda fuori tempo massimo».

Nel comunicato si esprime inoltre ringraziamento alla Polizia Locale per «la correttezza e la professionalità dimostrate». «Vederla intervenire in uno spazio che dovrebbe essere presidio di confronto democratico colpisce ancor più chi, come noi, ha sempre concepito le istituzioni come luoghi di parola, non di tensione», si legge ancora nel testo: «È un segnale che non può essere ignorato».

