Bordighera, nuovo sopralluogo e ulteriori accertamenti per far chiarezza sulle cause della morte della bimba

Due paia di scarpe sono state prelevate dai carabinieri del Ris nella casa di Montenero a Bordighera (Imperia) dove il 9 febbraio scorso è stata trovata morta la piccola Beatrice, 2 anni, per il cui decesso resta in carcere con l'accusa di omicidio preterintenzionale la mamma Emanuela Aiello di 43 anni, mentre il compagno Manuel Iannuzzi è indagato in stato di libertà.

A quanto si apprende le scarpe sarebbero di numero 35 e 21.

Beatrice viveva con due sorelle di 9 e 10 anni e al momento non è chiaro a chi appartengano i reperti.