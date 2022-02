di Matteo Angeli

Mabel Riolfo, consigliere regionale della Lega: "Tutta la zona ha necessità di questo pronto soccorso, auspichiamo che l'operazione vada in porto"

Bordighera. Lotta contro il tempo per "salvare" l'ospedale Saint Charles e soprattutto il suo pronto soccorso. I privati hanno espresso la volontà di entrare ma per ora l'operazione non si è chiusa. Se ne è parlato anche oggi in Consiglio Regionale. Il presidente Giovanni Toti ha rassicurato tutti. "Non ci sono da parte della Asl ragioni ostative o preclusive alla stipula del contratto".

Mabel Riolfo, consigliere regionale della Lega e commissario della II commissione Salute e Sicurezza sociale nei giorni scorsi ha effettuato un sopralluogo.

" Dopo la dismissione dell'ospedale Santo Spirito a Ventimiglia e nell'attesa del nuovo ospedale unico a Taggia, l'estremo Ponente ha bisogno di risposte certe sul futuro della sanità territoriale e l'ospedale Sain Charles è strategico in questo senso. I residenti ma anche i turisti che vengono nel nostro territorio hanno bisogno di un pronto soccorso all'altezza".