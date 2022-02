Bordighera, colpo di pistola contro la vetrina del bar sede dello Juventus Club

di Marco Innocenti

I carabinieri stanno raccogliendo le immagini delle telecamere di videosorveglianza

Un colpo di pistola è stato esploso contro la vetrina del bar da Gaggio in via Aurelia, a Bordighera. Sul caso indagano ora i carabinieri della locale compagnia, che hanno effettuato un sopralluogo nell'esercizio pubblico. I fatti risalirebbero alla giornata di ieri, tra il pomeriggio e la notte.

Al momento non è ancora chiara la dinamica dei fatti. Il bar ospita anche lo Juventus Club cittadino. Gli investigatori hanno acquisito le immagini di videosorveglianza della zona e hanno raccolto alcune testimonianze per far luce sull'accaduto. Al momento bocche cucite da parte degli inquirenti.