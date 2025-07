Bordighera: auto contro moto, muore 28enne

Un grave incidente stradale è costato la vita a Federico Cerrato, 28 anni, meccanico di Seborga, deceduto questa mattina in seguito a uno scontro tra la sua moto e un’automobile.

Il dramma si è consumato in località Madonna della Neve, nell’entroterra di Bordighera. Per cause ancora in fase di accertamento, il giovane si è scontrato con una vettura mentre era in sella alla sua moto. L’impatto, violentissimo, non gli ha lasciato scampo.

Sul posto sono intervenuti tempestivamente i soccorsi del 118, oltre alla polizia e ai carabinieri. Nonostante i tentativi di rianimazione, per Federico Cerrato non c’è stato nulla da fare. Il giovane lavorava come meccanico per una concessionaria della zona ed era molto conosciuto nella comunità locale. Le forze dell’ordine stanno conducendo le indagini per chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto.

