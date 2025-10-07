Book Pride 2025, tanto pubblico, autori e incontri al Ducale

Si è conclusa con grande successo l’edizione 2025 del Book Pride, la Fiera Nazionale dell’Editoria Indipendente, che da venerdì 3 a domenica 5 ottobre ha animato gli spazi di Palazzo Ducale a Genova. Oltre cento espositori hanno trovato posto nei Cortili Maggiore e Minore, mentre più di 150 eventi – tra presentazioni di libri, incontri con autori e laboratori – hanno scandito una tre giorni intensa, interamente dedicata al libro e alla cultura. "È stata un’edizione ricca di stimoli e molto partecipata. Il Book Pride si conferma un appuntamento irrinunciabile: la qualità dell’offerta culturale è stata ampiamente riconosciuta e apprezzata da un pubblico numeroso, che ha affollato gli stand e seguito con entusiasmo gli incontri con autori di grande rilievo", ha dichiarato Sara Armella, presidente di Palazzo Ducale Fondazione per la Cultura di Genova.

