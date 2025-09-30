Book Pride 2025: Claudio Pozzani presenta al Ducale “Confessioni di un misantropo”

Sabato 4 ottobre alle ore 11:30, presso la Sala di Storia Patria a Palazzo Ducale, Claudio Pozzani presenterà il suo romanzo “Confessioni di un misantropo” (La Nave di Teseo) nell’ambito di BookPride Genova 2025.

Il libro, che sta riscuotendo un notevole interesse in tutta Italia, è un romanzo distopico ma incredibilmente radicato nel presente: affronta temi urgenti come l’impatto della tecnologia e dei media, le diseguaglianze sociali, l’etica del lavoro e la libertà di espressione. La narrazione intreccia riflessione e ironia, e invita a interrogarsi sul futuro della società, della comunicazione e delle relazioni umane.

“Sarà un evento speciale perché presentare questo libro a Genova per me ha un sapore particolare. Penso che qui la storia e i personaggi di questa rivoluzione distopica possano essere recepiti anche più in profondità che altrove, sia per il carattere ironico e tagliente dei genovesi, sia per la storia industriale e politica della città", afferma Pozzani.

Conosciuto per la sua attività poetica e per essere ideatore e direttore del Festival Internazionale di Poesia di Genova, Pozzani torna nella sua città con un romanzo che ha già acceso dibattiti vivaci in tutta Italia, grazie a presentazioni partecipate e dialoghi intensi con il pubblico.

L’incontro sarà aperto al pubblico fino a esaurimento posti e rappresenta uno degli appuntamenti di punta del programma autunnale di Book Pride 2025.

