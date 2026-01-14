Bolzano: aperte le iscrizioni al corso per il futuro della mobilità altoatesina promosso da STA

Prenderà il via ad aprile la settima edizione del corso sulla mobilità, il percorso formativo promosso da STA-Strutture Trasporto Alto Adige SpA rivolto ad amministratori, tecnici e professionisti per progettare la mobilità sostenibile del territorio altoatesino.

La mobilità è una leva decisiva per lo sviluppo dell’Alto Adige. Pianificare sistemi di trasporto efficienti, integrati e orientati alle persone richiede competenze solide, capacità di visione e strumenti concreti. In questo contesto il corso sulla mobilità rappresenta un appuntamento ormai consolidato per chi vuole contribuire attivamente alla trasformazione del sistema dei trasporti provinciali.

“La mobilità del futuro non si costruisce con interventi isolati, ma con una visione chiara e con persone preparate che sappiano trasformarla in progetti concreti per il territorio”, sottolinea l’assessore provinciale alla Mobilità, Daniel Alfreider. “Con il corso sulla mobilità vogliamo offrire strumenti pratici e competenze utili a chi, ogni giorno, è chiamato a pianificare e gestire lo sviluppo del nostro sistema di trasporti”, aggiunge l’assessore.

Il corso si terrà a Bolzano a partire dal 16 aprile e sarà articolato in cinque moduli di una giornata ciascuno, affiancati da un viaggio studio facoltativo nei Paesi Bassi. Il programma affronta tutti gli ambiti centrali della mobilità sostenibile, dalla pianificazione integrata dei trasporti alla mobilità ciclistica, dal mobility management alla mobilità elettrica, fino ai sistemi di sharing e ai processi partecipativi di pianificazione. Le lezioni teoriche saranno affiancate da workshop pratici e momenti di confronto tra i partecipanti.

La study visit nei Paesi Bassi, con tappe a Utrecht e nella provincia di Limburg, consentirà di osservare da vicino soluzioni innovative già operative e di raccogliere spunti concreti trasferibili al contesto altoatesino.

Il corso è rivolto a decisori politici, pianificatori, tecnici e professionisti della Pubblica amministrazione, dell’economia e della ricerca, oltre a tutte le figure coinvolte nei processi di pianificazione e gestione della mobilità.

