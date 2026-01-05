Bolzaneto: l'ennesima chiusura di qualità, Lully dice addio. Avanti solo a Sampierdarena
di Gilberto Volpara
Un riferimento per l'abbigliamento. La preoccupazione del centro integrato di via
E' l'ennesimo colpo al tessuto commerciale delle delegazioni genovese. Questa volta la notizia giunge da Bolzaneto e riguarda un marchio storico dell'abbigliamento come Lully. Le attuali giornate sono quelle di saldi e svuotamento locali, poi, nel cuore della borgata stop a una storia ultra decennale. L'attività proseguirà solo nel punto vendita di Sampierdarena.
La preoccupazione del presidente del centro integrato di via, Giuseppe Cattuto: "I marchi storici non vengono difesi, la politica è spettatrice e le delegazioni viaggiano sempre più verso il baratro. Giorno dopo giorno, la qualità lascia le nostre strade e l'impoverimento è lampante".
La notizia della chiusura di Lully, per abitanti e negozianti, giunge all'improvviso maturata da un cambiamento dei flussi e degli acquisti. Nel futuro dei locali, nel cuore del centro bolzanetese, probabilmente, una nuova filiale bancaria. Ma, anche in avvio 2026, l'emergeza senza fine, per Genoa e dintorno, resta quella del piccolo commercio di quartiere.
