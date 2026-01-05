Bolzaneto: l'ennesima chiusura di qualità, Lully dice addio. Avanti solo a Sampierdarena

E' l'ennesimo colpo al tessuto commerciale delle delegazioni genovese. Questa volta la notizia giunge da Bolzaneto e riguarda un marchio storico dell'abbigliamento come Lully. Le attuali giornate sono quelle di saldi e svuotamento locali, poi, nel cuore della borgata stop a una storia ultra decennale. L'attività proseguirà solo nel punto vendita di Sampierdarena.

La preoccupazione del presidente del centro integrato di via, Giuseppe Cattuto: "I marchi storici non vengono difesi, la politica è spettatrice e le delegazioni viaggiano sempre più verso il baratro. Giorno dopo giorno, la qualità lascia le nostre strade e l'impoverimento è lampante".

La notizia della chiusura di Lully, per abitanti e negozianti, giunge all'improvviso maturata da un cambiamento dei flussi e degli acquisti. Nel futuro dei locali, nel cuore del centro bolzanetese, probabilmente, una nuova filiale bancaria. Ma, anche in avvio 2026, l'emergeza senza fine, per Genoa e dintorno, resta quella del piccolo commercio di quartiere.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.