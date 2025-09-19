Bologna: Menarini. prosegue riorganizzazione stabilimento. Tavolo di monitoraggio con Regione e Sindacati

Prosegue la riorganizzazione dello stabilimento bolognese della Menarini Group Spa, dopo il passaggio al gruppo Seri Industrial.

Ieri a Bologna si è svolto un tavolo di monitoraggio convocato dall’assessore regionale al Lavoro, Giovanni Paglia, tra Regione Emilia-Romagna, Città metropolitana di Bologna, organizzazioni sindacali, rappresentanti dei lavoratori e vertici della nuova proprietà dell’azienda.

L’incontro – riferisce una nota della Regione Emilia Romagna – si è concluso con la sottoscrizione da parte di azienda, sindacati, Rsu e istituzioni di un verbale che conferma e aggiorna tutti gli Accordi sottoscritti nel dicembre 2024, in occasione del passaggio di proprietà.

“Oggi abbiamo confermato il nostro impegno a seguire gli sviluppi della vertenza e garantire che le parti mantengano i contenuti degli accordi sottoscritti- ha detto l’assessore Paglia-. Accogliendo la richiesta delle organizzazioni sindacali, la Regione e le istituzioni territoriali richiederanno una nuova convocazione del tavolo presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy”.

I presenti hanno confermato tutti gli impegni assunti con l’accordo siglato il 19 dicembre scorso in Regione. In particolare, la previsione di mantenere nel sito di Bologna il presidio delle attività amministrative, il commerciale, la ricerca e sviluppo con attività di prototipazione e analisi, post-vendita e ricambi, nonché di incrementare la forza lavoro, come comunicato anche in sede ministeriale con la presentazione del piano industriale.

A breve inizierà la formazione interna per la qualificazione del personale, mentre sono in corso le selezioni per le assunzioni di ricercatori, che si aggiungeranno alla novantina di dipendenti oggi in forza alla storica azienda produttrice di bus (ex Bredamenarinibus, poi IIA, Industria italiana autobus).

Proseguono le trattative con Leonardo (la società a controllo pubblico attiva nei settori della difesa, dell’aerospazio e della sicurezza, di cui il Mef possiede circa il 30% delle azioni) per acquisire ulteriori spazi, che saranno comunque garantiti per realizzare il piano industriale.

In attesa che questo accada, il magazzino ricambi sarà provvisoriamente trasferito nella sede di Flumeri (Avellino), senza che questo comporti alcuna penalizzazione per i lavoratori bolognesi interessati.

