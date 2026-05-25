A Bologna debuttano oggi in servizio di linea i bus a idrogeno di Tper: in continuo sviluppo la mobilità a zero emissioni

Completato, nei tempi previsti ed annunciati, l’iter autorizzativo dell’impianto di ricarica ad alta tecnologia realizzato al deposito di via Battindarno, questa mattina i bus a idrogeno hanno fatto il loro debutto a Bologna.

I primi “Solaris Urbino 12 hydrogen” di Tper sono entrati in servizio oggi su alcune corse delle linee 11, 14, 20, 36 e 92; in questi giorni gli utenti del servizio Tper li incontreranno sempre con maggiore frequenza sulle strade cittadine e via via saranno seguiti da tutti gli altri veicoli della stessa tipologia. A regime, infatti, nel bacino bolognese saranno 127 i Solaris a idrogeno a fuel cell: il loro impiego si concentrerà sulle linee urbane che richiedono mezzi di 12 metri di lunghezza e sui collegamenti suburbani attivi tra il capoluogo e l’area metropolitana.

Sono veicoli a zero emissioni inquinanti in atmosfera che contribuiranno a perseguire lo sfidante obiettivo di Bologna, che figura tra le 100 città europee che perseguono della neutralità carbonica nel 2030, con vent’anni di anticipo rispetto al target fissato dall’UE.

Con l’entrata in operatività di questi mezzi, Tper rientra tra le realtà italiane capaci di realizzare in concreto, nel rispetto delle scadenze fissate dalla Commissione Europea e dal Governo per l’impiego dei fondi del PNRR, un investimento complesso e dal positivo effetto ambientale e di pubblico servizio ai cittadini.

I bus a fuel cell alimentati a idrogeno, che combinano la massima compatibilità ambientale con un'autonomia e una flessibilità di servizio ragguardevoli, sono un altro importante tassello della mobilità green che completa il mix energetico e tecnologico di Tper basato, in città, sul continuo sviluppo della trazione elettrica anche con bus a batterie e filobus e, in un futuro ormai prossimo, con il tram.

Va, infatti, ricordato che anche i bus a idrogeno rientrano a pieno titolo tra i mezzi a trazione elettrica: combinando idrogeno e ossigeno atmosferico in presenza di un catalizzatore, quindi senza combustione termica, la cella a combustibile genera l'elettricità che aziona il motore elettrico, producendo vapore acqueo come unica emissione.

Silenziosissimi, in grado di percorrere oltre 400 chilometri con una singola ricarica, dotati di climatizzazione di bordo per tutte le stagioni e con accessibilità garantita ad ogni categoria d’utenza, i nuovi bus a idrogeno di Tper sono solo l’ultimo contributo per la qualità dell’aria e per una transizione tecnologica ecosostenibile del trasporto pubblico che l’azienda porta avanti da anni.

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