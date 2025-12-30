Bologna: aeroporto Marconi e Hera, accordo per la sostenibilità di esercizio

L’Aeroporto Marconi di Bologna e il gruppo Hera, insieme a Last Minute Market, rafforzano la collaborazione per la sostenibilità ambientale e l’economia circolare. Dal 2021, il protocollo prevede iniziative su raccolta differenziata, riduzione rifiuti, valorizzazione di plastica e olio esausto e donazioni alimentari.

Nel 2024 lo scalo ha raggiunto il 50% di raccolta differenziata (dal 20% del 2021). Tra il 2024 e metà 2025, 130,5 tonnellate di rifiuti organici sono diventate biometano e compost, mentre 3.881 litri di olio esausto sono stati trasformati in biocarburante, risparmiando quasi 11 tonnellate di CO₂. Il riciclo della plastica è cresciuto del 46% e tre esercizi hanno eliminato la plastica monouso.

Grazie a Last Minute Market, tra luglio 2024 e settembre 2025 sono state donate 6,5 tonnellate di alimenti, oltre a parafarmaci, prodotti per l’igiene e uniformi estive del personale aeroportuale, sostenendo le comunità locali e riducendo gli sprechi.

