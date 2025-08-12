Bollino rosso per caldo a Genova, Asl 3 riprogramma visite di persone fragili over 65
di F.S.
L'iniziativa verrà ripetuta i giorni successivi nel caso di prolungamento della situazione di ondata di calore di livello 3
Il bollettino a cura del Ministero della salute indica per la città di Genova nelle giornate di mercoledì 13 e giovedì 14 agosto 2025 una condizione bioclimatica di ondata di calore con Bollino Rosso (Livello 3).
In queste condizioni è sconsigliato, in particolare per le persone anziane o con patologie, di uscire di casa nelle ore più calde. Per venire incontro a queste fasce di popolazione, Asl 3 contatterà singolarmente gli utenti particolarmente fragili over-65 che hanno in programma visite ed esami nelle strutture Asl 3 nei giorni di bollino rosso per proporre di riprogrammare l'appuntamento ad altro giorno.
Le persone con fragilità che non rientrano nella fascia sopra indicata e che hanno appuntamenti nelle strutture Asl 3 in questi giorni di massima allerta da calore possono contattare il numero 010 849 7237 nei giorni di bollino rosso o nelle giornate precedenti quella con bollino rosso (dalle 9 alle 15 nei giorni feriali) per una valutazione ed eventuale riprogrammazione
L'iniziativa verrà ripetuta i giorni successivi nel caso di prolungamento della situazione di ondata di calore di livello 3 (bollino rosso).
Si ricorda inoltre che nelle giornate di massima allerta non si applicano le sanzioni previste per chi non si presenta a visite o esami senza aver disdetto la prenotazione.
Attenzione ad eventuali truffe: gli operatori Asl3 che chiameranno gli utenti a rischio da riprogrammare non chiedono alcun compenso e non si offrono di venire in casa o accompagnare all'appuntamento.
