Bolletta elettrica, lieve riduzione nel primo trimestre 2026 per i clienti vulnerabili in tutela

Nel primo trimestre del 2026 la bolletta elettrica per il cliente tipo vulnerabile servito in Maggior tutela registrerà una diminuzione del 2,7%. Lo ha comunicato l’Arera, precisando che l’aggiornamento tariffario riguarda esclusivamente i circa 3 milioni di clienti vulnerabili che attualmente usufruiscono del servizio regolato.

Clienti vulnerabili - La riduzione interessa dunque una platea circoscritta e non si estende agli utenti del mercato libero. Secondo quanto chiarito dall’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, l’intervento si colloca all’interno dell’aggiornamento periodico delle condizioni economiche applicate alla Maggior tutela.

Spesa annua - Nonostante il calo trimestrale, il quadro complessivo resta meno favorevole se osservato su base annuale. La spesa per l’energia elettrica del cliente tipo vulnerabile si attesterà a 590,73 euro nel periodo compreso tra il 1° aprile 2025 e il 31 marzo 2026. Si tratta di un incremento del 13% rispetto ai 522,97 euro registrati nei dodici mesi precedenti, tra aprile 2024 e marzo 2025.

Mercato libero - L’Arera ricorda che tutti i clienti vulnerabili che attualmente si trovano nel mercato libero hanno il diritto di rientrare nel regime di Maggior tutela, opzione prevista dalla normativa per garantire una maggiore protezione a specifiche categorie di utenti.

Componenti tariffarie - La diminuzione della bolletta nel primo trimestre del 2026, spiega l’Autorità, “è riconducibile principalmente alla contrazione della componente di perequazione nell’ambito della Spesa per la materia energia e alla revisione al ribasso di alcune voci relative alle Spese di trasporto e gestione del contatore”. Elementi che hanno inciso sull’aggiornamento complessivo delle tariffe regolamentate.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.