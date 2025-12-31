Forum: Energie

Bolletta elettrica, lieve riduzione nel primo trimestre 2026 per i clienti vulnerabili in tutela

Sconto del 2,7% deciso dall’Autorità per circa 3 milioni di utenti, ma su base annua la spesa resta in aumento del 13%

Nel primo trimestre del 2026 la bolletta elettrica per il cliente tipo vulnerabile servito in Maggior tutela registrerà una diminuzione del 2,7%. Lo ha comunicato l’Arera, precisando che l’aggiornamento tariffario riguarda esclusivamente i circa 3 milioni di clienti vulnerabili che attualmente usufruiscono del servizio regolato.

Clienti vulnerabili - La riduzione interessa dunque una platea circoscritta e non si estende agli utenti del mercato libero. Secondo quanto chiarito dall’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, l’intervento si colloca all’interno dell’aggiornamento periodico delle condizioni economiche applicate alla Maggior tutela.

Spesa annua - Nonostante il calo trimestrale, il quadro complessivo resta meno favorevole se osservato su base annuale. La spesa per l’energia elettrica del cliente tipo vulnerabile si attesterà a 590,73 euro nel periodo compreso tra il 1° aprile 2025 e il 31 marzo 2026. Si tratta di un incremento del 13% rispetto ai 522,97 euro registrati nei dodici mesi precedenti, tra aprile 2024 e marzo 2025.

Mercato libero - L’Arera ricorda che tutti i clienti vulnerabili che attualmente si trovano nel mercato libero hanno il diritto di rientrare nel regime di Maggior tutela, opzione prevista dalla normativa per garantire una maggiore protezione a specifiche categorie di utenti.

Componenti tariffarie - La diminuzione della bolletta nel primo trimestre del 2026, spiega l’Autorità, “è riconducibile principalmente alla contrazione della componente di perequazione nell’ambito della Spesa per la materia energia e alla revisione al ribasso di alcune voci relative alle Spese di trasporto e gestione del contatore”. Elementi che hanno inciso sull’aggiornamento complessivo delle tariffe regolamentate.

