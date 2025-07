Bogliasco celebra il mare con arte, scienza e sostenibilità: arriva il Posidonia Green Festival

Dall’11 al 13 luglio 2025, Bogliasco diventa il cuore pulsante dell’impegno ambientale con il ritorno del Posidonia Green Festival. Un evento che è molto più di un festival: il Posidonia Green Festival è un'esperienza immersiva che fonde cultura, natura e ricerca scientifica per raccontare – e proteggere – il mare. Con la sua formula unica, il festival promuove un approccio attivo e creativo alla sostenibilità, trasformando per tre giorni Bogliasco (GE) in un laboratorio a cielo aperto dove cittadini, turisti, scienziati e artisti si incontrano per immaginare un futuro più verde.

Progettato seguendo rigorosi criteri ecologici, il festival propone un programma ricco e multidisciplinare: concerti, cinema all’aperto, installazioni artistiche, spettacoli e laboratori per adulti e bambini si alternano a incontri e talk su temi cruciali legati all’ecologia marina e allo sviluppo sostenibile. Un’occasione preziosa per scoprire il mare non solo come risorsa da proteggere, ma come fonte inesauribile di ispirazione e conoscenza.

La parola d’ordine è partecipazione: tra workshop di biologia marina, esperienze interattive e dibattiti con esperti del settore, ogni attività è pensata per coinvolgere attivamente il pubblico, stimolando riflessioni e azioni concrete a favore dell’ambiente.

