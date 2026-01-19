Biometano, sostenibilità: linee guida di Mase e indicazioni Legambiente

Il biometano potrebbe contribuire a ridurre la dipendenza italiana dal gas fossile, ma solo a precise condizioni. Mentre il governo prepara una nuova rimodulazione del PNRR che sposta le scadenze degli impianti al 2028, Legambiente avverte: il biometano è un’opportunità solo se prodotto in modo corretto e coerente con i principi dell’economia circolare.

Il PNRR prevede un aumento della capacità produttiva di circa 2,3 miliardi di metri cubi l’anno, sostenuto da quasi 2 miliardi di euro di fondi pubblici. Tuttavia, lo sviluppo procede tra ritardi burocratici, concentrazione degli impianti in aree già critiche come la Pianura Padana e primi segnali di speculazione finanziaria.

Sul piano normativo, il Ministero dell’Ambiente ha definito nuove linee guida per l’uso del biometano nel sistema europeo di scambio delle emissioni, chiarendo i criteri per dimostrarne la sostenibilità e consentirne l’utilizzo industriale con emissioni zero certificate.

Secondo Legambiente, però, non tutto il biometano è uguale: impianti sovradimensionati, colture dedicate, pressione sugli allevamenti intensivi e scarsa trasparenza verso i territori rischiano di replicare modelli insostenibili. Al contrario, un biometano “fatto bene”, basato sugli scarti agricoli e zootecnici, può ridurre le emissioni, migliorare la gestione dei rifiuti organici e rafforzare l’agricoltura.

La sfida, oggi, è evitare che questa fonte diventi l’ennesima occasione di greenwashing e garantire una pianificazione pubblica capace di orientare gli investimenti verso un modello davvero sostenibile e circolare.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.