Beverino, inizia la Festa dei Patrioti di Fratelli d'Italia. L'onorevole Frijia: "Siamo al governo, ma sempre attenti alle esigenze dei territori"

È partita al Centro Polivalente di Beverino, nell’entroterra spezzino, la prima festa regionale ligure di Fratelli d’Italia. Presente lo stato maggiore del partito, tra cui la parlamentare e vicesindaco della Spezia Maria Grazia Frija: “Un segno simbolico scegliere un piccolo borgo dell’entroterra per questo evento. FDI è un partito che vuole aumentare il già significativo radicamento sul territorio, nella convinzione che il rapporto diretto con gli elettori sia fondamentale per fare politica a favore della comunità”.

La festa celebra anche l’ascesa di FDI, partito da un modesto 2% per arrivare a esprimere il primo presidente del Consiglio donna della storia d’Italia in Giorgia Meloni: “Ora siamo la principale forza di governo nazionale ma non dobbiamo mai perdere il contatto con le esigenze e i bisogni concreti degli elettori. Guardiamo al futuro con fiducia nella consapevolezza dei valori di cui ci facciamo portatori”.

Defilato rispetto alla Frija, il coordinatore regionale FDI e deputato Matteo Rosso ribadisce il valore della prima festa regionale del partito: “Un segno di vitalità e di attaccamento alla nostra terra, per cui lavoriamo ogni giorno”.

“Fin da quando ho cominciato a fare politica - prosegue - ho sempre creduto nella necessità dell’ascolto diretto e anche le feste sono un test importante per rafforzare il legame tra elettori ed eletti”.

La politica non ha pause e tutti i partiti guardano già alle Europee anche come un modo di misurare i rapporti di forza nelle coalizioni. “Guardiamo agli appuntamenti elettorali con la consapevolezza dei valori di cui ci facciamo portatori, nel quadro di una coalizione coesa e forte, ognuna delle forze del centrodestra fa la sua parte in un quadro di integrazione collaborativa e non concorrenziale”.